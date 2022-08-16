ЗСУ відбили наступ армії рф на напрямках Володимирівка-Бахмутське та Стряпівка-Соледар

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ЗСУ відбили наступ окупантів на напрямках Володимирівка — Бахмутське та Стряпівка — Соледар. На низці інших напрямків бойові дії тривають.

Українська авіація завдала удар по двох опорних пунктах і районах скупчення ворожої техніки на півдні.

На сході російські війська ведуть наступ на кількох напрямках.

Тривають бої за Івано-Даріївку під Сіверськом — на неї наступають з боку Лисичанського НПЗ.

Під Соледаром іде наступ на Бахмутське. Зі сходу (від Володимирівки) московитів відкинули, з півдня (від Покровського) атака триває.

Атака на сам Соледар з боку Стряпівки, як повідомляє Генштаб, також була відбита.

Противник атакує Залізне на північний захід від Горлівки. Це місто, яке відкриває шлях до Торецького і впритул до нього примикає.

У районі Донецька росіяни наступають від Старомихайлівки на селище Невельське на південний захід від Пісок, бої тривають.

Генштаб також повідомляє про атаку з боку Солодкого на Новомихайлівку (тобто з півдня). Російській нацисти там мають частковий успіх. Цей населений пункт також атакували зі сходу, від Славного. Захоплення Новомихайлівки дозволило б росіянам розвинути наступ на Мар’їнку з півдня.

На півдні України противник без успіхів атакував Новогригорівку на Херсонщині.

Крім того, у ніч з 15 на 16 серпня росіяни завдавали ударів по кількох областях.

Харківщина: рашисти обстріляли ракетами 5 з 9 районів Харкова: Шевченківський, Київський, Салтівський, Індустріальний, Холодногірський. Одна жінка загинула, ще восьмеро отримали поранення.

Дніпропетровщина: під обстрілами з «Ураганів» та «Градів» опинилися Нікопольський та Криворізький райони. Двоє жінок поранені, до двох тисяч людей лишилося без світла.

Миколаївщина: росіяни обстріляли села Широкине, Червона Долина та смт Березнегувате. Унаслідок цього одна людина загинула, одна — поранена. Відомо про руйнування житлових будинків.

Донеччина: окупанти обстріляли кілька мікрорайонів Слов’янська, жертв немає.