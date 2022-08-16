Скільки жителів Луганщини опинилися під російською окупацією, розповів Гайдай

Рашисти окупували більшість території Луганщини, фото: «Новинарня»

https://racurs.ua/ua/n173774-skilky-jyteliv-luganschyny-opynylysya-pid-rosiyskou-okupaciieu-rozpoviv-gayday.html

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На Луганщині під російською окупацією перебувають близько 350 тис. людей.

Очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай заявив про це в інтерв’ю видання KyivPost.

За словами Гайдая, область до окупації росією частини території Луганщини нараховувала у 2014 році 2 млн 250 тис. жителів.

Після 2014 року окуповано 30% області, проте на окупованій території розташовувалися найбільші міста Луганщини — Алчевськ, Стаханов, Луганськ. Тож на підконтрольній Україні території проживали 650 тис. людей, ще 200 тис. осіб були зареєстровані як внутрішньо переміщені особи.

Після початку повномасштабного російського вторгнення 24 лютого українським військовим довелося відступити з частини території Луганщини, оскільки втримати таку величезну розтягнуту лінію оборони не було можливості, зазначає Гайдай.

На тій частині територій, де проходила активна фаза бойових дій, якщо намалювати на мапі міста Кремінна, Рубіжне, Сєверодонецьк, Лисичанськ, Золоте й Попасна — це буде та ділянка, де проходили активні бойові дії, — зазначив очільник Луганської ОВА. — З цієї території виїхала найбільша кількість населення. Тобто залишилось на території Луганської області десь 350 тис. людей.

Джерело: KyivPost