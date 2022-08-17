Армія рф хоче наступати на двох напрямках й мінує місцевість – Генштаб ЗСУ

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Повномасштабна війна росії проти України триває вже 175 днів. Армія воєнних злочинців рф намагається вести наступальні дії на Харківському, Слов’янському, Донецькому, Бахмутському й Запорізькому напрямках. Про це вранці 17 серпня повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Зокрема, стало відомо, що ворог зосередив зусилля на Бахмутському і Новопавлівському напрямках, на Краматорському та Авдіївському — хоче покращити тактичне положення, тоді як на Харківському та Південнобузькому намагається утримувати зайняті позиції.

За добу ЗСУ відбили атаки противника в районі Богородичного, Спірного, Залізного, Шумова, Зайцевого та Шевченкове. Наразі тривають бойові дії Леб’яжого, Базаліївки на Харківщині, Мазанівки, Новодмитрівки, Соледара, Опитного на Донеччині та Новомихайлівки в Запорізькій області.

Окрім цього, не припиняються артилерійські обстріли прикордонних районів Чернігівської та Сумської областей.

В південних областях воєнні злочинці рф намагаються утримати займані позиції.

Окупанти завдали авіаційних ударів та вели наступальні бої неподалік Білогірки. Українські воїни добряче прорідили порядки російських загарбників та змусили ворога тікати, — додали у Генштабі.

Там зауважили, що загарбник продовжує ведення розвідки безпілотними літальними апаратами.