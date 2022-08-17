Удари по Джанкою порушили логістику постачання зброї рф – ISW

https://racurs.ua/ua/n173786-udary-po-djankou-porushyly-logistyku-postachannya-zbroyi-rf-isw.html

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Удари Збройних сил України по тимчасово окупованому Джанкою порушили логістику постачання зброї армії воєнних злочинців росії, яка зосереджена на південь від Запоріжжя та в Мелітополі. Про це повідомляє американський «Інститут вивчення війни» (ISW).

Там вказали, що загарбники використовували Джанкой як залізничний вузол для транспортування військ і техніки до захоплених населених пунктів на півдні Запорізької області, включаючи Мелітополь.

Немає жодних ознак того, що ЗСУ використовувала надану США зброю під час останніх ударів по Криму, і малоймовірно, що вони застосовували її, оскільки цілі знаходяться далеко за межами радіуса дії систем, наданих США, — пише ISW з посиланням на Пентагон.

В ISW вказує позицію американського оборонного відомства, зокрема про те, що удар по матеріально-технічних об'єктах у Криму, який є суверенною територією України, не порушує зобов’язань Києва перед країнами-союзниками щодо використання західної зброї. Також ці авіаудари не порушують заявлену політику щодо права України застосовувати силу для відновлення контролю над всією її територією, включаючи території, захоплені росією у 2014 році.

Нагадаємо, Володимир Зеленський закликав мешканців окупованого Криму не наближатися до військових обʼєктів російської армії на півострові на тлі останніх вибухів. Те саме стосується й інших жителів окупованих територій України. Він зауважив, що масовий відтік людей із Криму свідчить про те, що росіяни починають розуміти, що їм не місце на півострові.