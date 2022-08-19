Збитий «Орлан-10», фото: Генштаб ЗСУ

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Ракурс

Українські військові показали, як виглядають нутрощі російського безпілотника «Орлан-10», котрий сьогодні, 19 серпня, в одному з районів виконання завдань вивів з ладу підрозділ радіоелектронної боротьби однієї з військових частин Десантно-штурмових військ (ДШВ) ЗСУ.

Відповідні фотознімки опубліковані на сторінці у соціальній мережі Фейсбук Командування ДШВ ЗСУ.

Відеозйомка на даному БПЛА здійснювалася на звичайну дзеркальну фотокамеру, що свідчить про недуже сприятливий стан справ щодо забезпечення необхідними технічними засобами так званої «другої армії світу, — зазначається описі фото.

Нагадаємо, у квітні українські військові підстрелили розрахунок російського «Орлана» й заволоділи цим літальним апаратом. Ще тоді військові звернули увагу на надзвичайно низьку якість «надсучасної» російської техніки — паливний бак цього БПЛА був виготовлений зі звичайної «баклажки».