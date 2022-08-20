Танкісти ЗСУ знищили ворожу бронетехніку на Донбасі. Фото: Генштаб ЗСУ

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Танкісти Збройних сил України успішно відпрацювали по ворожих цілях у Донецькій області.

На фронті вони знищили російську бойову машину піхоти, танк та склад боєприпасів. Цілі для танкістів надала територіальна оборона, а їх ліквідацію виконали бійці батальйону під командуванням офіцера з позивним «Арнаут». Про це 3-я окрема танкова бригада повідомила у Facebook.

Для бадьорості варто починати день з палаючих окупантів, — йдеться в підписі до відео.

Як відомо, 3 окрема танкова бригада — кадроване з'єднання танкових військ Сухопутних військ Збройних сил України. У 2019 році бригаду з Корпусу резерву перевели до бойового складу й почали комплектувати її особовим складом та військовою технікою. Бригада має на озброєнні танки Т-72 різних модифікацій.

Нагадаємо, у Генеральному штабі Збройних сил України повідомляли, що з 24 лютого по 20 серпня українські військові знищили 1 тис. 907 танків, 4 тис. 212 бойових броньованих машин, 3 тис. 137 одиниць автомобільної техніки та цистерн.