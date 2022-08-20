росія втратила у війні з Україною майже 45 тис. окупантів. Фото: Генштаб ЗСУ

https://racurs.ua/ua/n173890-viyskovi-vtraty-rosiyi-nablyzylysya-do-45-tys-okupantiv-infografika.html

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Військові втрати російської федерації у живій силі складають вже майже 45 тис. солдатів та офіцерів.

За минулу добу ЗСУ знищили 200 ворожих солдатів, спопелили вісім танків, 17 броньованих машин, дві артилерійські системи, сім автомобілів та три одиниці спецтехніки. Також було збито вісім різноманітних безпілотників. Найбільше втрат росіянам українські воїни завдали на Донецькому напрямку. Про це 20 серпня повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 20 серпня орієнтовно склали:

особового складу — близько 44 тис. 900 (+200) осіб ліквідовано,

танків — 1 тис. 907 (+8) од,

бойових броньованих машин — 4 тис. 212 (+17) од,

артилерійських систем — 1 тис. 18 (+2) од,

РСЗВ — 266 (+0) од,

засоби ППО — 141 (+0) од,

літаків — 234 (+0) од,

гелікоптерів — 197 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 803 (+8),

крилаті ракети — 190 (+0),

кораблі /катери — 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн — 3 тис. 137 (+7) од,

спеціальна техніка — 97 (+3).

У Генштабі додали, що дані щодо втрат ворога уточнюються.

Нагадаємо, 18 серпня Збройні сили України завдали росіянам великих втрат. Були ліквідовані 400 окупантів, знищено 10 танків та 16 бойових броньованих машин різних типів.