Наслідки обстрілів на Дніпропетровщині. Фото: росЗМІ

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Ракурс

Дніпропетровська область 20 серпня знову опинилася під ворожими обстрілами.

Російські військові вночі чотири рази обстрілювали Нікопольський та Криворізький райони. При цьому Нікополь агресор тричі накривав вогнем — по місту прилетіли 10 артилерійських снарядів. Про це голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко повідомив у Telegram.

За його інформацією, в Нікополі обстрілами пошкоджені дев’ять приватних будинків, сонячні панелі, лінії електропередач. Без електрики залишилися до 300 абонентів. На щастя, минулося без загиблих та поранених.

Ворожі «Гради» та ствольна артилерія гатила по Марганецькій громаді. Тут обійшлося постраждалих та руйнувань.

Криворізький район Дніпропетровської області був обстріляний із реактивних систем залпового вогню «Ураган». В Апостолівській громаді зафіксовані руйнування кількох будинків та газогону. Ніхто не постраждав.

Нагадаємо, 19 серпня російські військові обстріляли місто Оріхів Запорізької області. Внаслідок обстрілів були дуже пошкоджені житлові будинки, а одна цивільна дістала поранення.