Парад знищеної техніки рф показали на Хрещатику (ВІДЕО)

Фото: УП - Парад знищеної техніки рф показали на Хрещатику

https://racurs.ua/ua/n173900-parad-znyschenoyi-tehniky-rf-pokazaly-na-hreschatyku-video.html

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Парад знищеної техніки воєнних злочинців росії показали 20 серпня на Хрещатику — сьогодні мешканці та гості Києва мали змогу на власні очі побачити уламки військової техніки, яка залишилася після окупантів.

Нагадаємо, що росіяни вважали, що повномасштабне вторгнення в Україну триватиме кілька днів. Тому воєнні злочинці рф захопили із собою парадну форму, у якій вони планували пройтися парадом по Хрещатику. Однак через півроку війни українська влада влаштувала «парад» іржавої російської техніки.

Нагадаємо, на початку війни окупанти привезли з собою в Україну парадну військову форму з медалями.