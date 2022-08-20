Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Фото: УП - Парад знищеної техніки рф показали на Хрещатику

Парад знищеної техніки рф показали на Хрещатику (ВІДЕО)

20 сер 2022, 15:28
999

Парад знищеної техніки воєнних злочинців росії показали 20 серпня на Хрещатику — сьогодні мешканці та гості Києва мали змогу на власні очі побачити уламки військової техніки, яка залишилася після окупантів.





Нагадаємо, що росіяни вважали, що повномасштабне вторгнення в Україну триватиме кілька днів. Тому воєнні злочинці рф захопили із собою парадну форму, у якій вони планували пройтися парадом по Хрещатику. Однак через півроку війни українська влада влаштувала «парад» іржавої російської техніки.

Нагадаємо, на початку війни окупанти привезли з собою в Україну парадну військову форму з медалями.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



.



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів