Ідентифіковано росіян, які вкрали пралку, авто і білизну на Харківщині (ВІДЕО)

https://racurs.ua/ua/n173915-identyfikovano-rosiyan-yaki-vkraly-pralku-avto-i-bilyznu-na-harkivschyni-video.html

Ракурс

Військовослужбовці Збройних сил України знайшли телефон, на який російські воєнні злочинці й мародери знімали свої «пригоди» в селищі Циркуни біля Харкова. Цей населений пункт 72 дні перебував в окупації.

Воїни 92-ї окремої механізованої бригади імені кошового отамана Івана Сірка увійшли в Циркуни після звільнення. Вони стали свідками того, як орда перетворила затишне село в руїни.

росіяни були впевнені в своїй безкарності, тому фільмували свої «подвиги» на телефони, зокрема й масове мародерство з приватних будівель. Окрім цього, за твердженнями захисників України, солдати рф ставили міни так, щоб на них підірвалися саме цивільні.

Воєнних злочинців вже вдалося ідентифікувати — усі вони виявилися родом з великих міст росії — москви, курська, нижнього новгорода.

З будинку однієї з потерпілих росіяни викрали автомобіль, пральну машинку, чоловічий та жіночий одяг і спідню білизну.