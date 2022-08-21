Росіяни мають частковий успіх на двох напрямках наступу

https://racurs.ua/ua/n173943-rosiyany-maut-chastkovyy-uspih-na-dvoh-napryamkah-nastupu-genshtab.html

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Триває 179 доба героїчного протистояння українців російській навалі.

У вечірньому зведенні Генерального штабу за 21 серпня йдеться про те, що ворог закриває окремі ділянки повітряного простору в Липецькій, Воронезькій та Білгородській областях у період з 22 по 25 серпня.

На Слов’янському напрямку росіяни провели розвідку боєм у напрямках Петропілля — Дмитрівка, Пасіка — Богородичне, успіху не мали, відійшли. Крім того, ворог намагався вести штурмові та наступальні дії у напрямках Бражківка — Нова Дмитрівка, Довгеньке — Долина, Сулигівка — Дібрівне та Петропілля — Карнаухівка, зазнав втрат та відступив.

На Бахмутському напрямку ворог вів наступальні бої у напрямках Покровське — Бахмутське, Семигір’я — Зайцеве, Новоселівка — Нью Йорк. Отримав жорстку відсіч та відступив.

На Авдіївському напрямку ворог наступальними та штурмовими діями намагався покращити тактичне положення у напрямках Новоселівка Друга — Красногорівка, Веселе — Піски, Олександрівка — Мар’їнка. З втратами відступив.

На напрямку Лозівський — Піски підрозділи противника мають частковий успіх.

На Новопавлівському напрямку ворог здійснив невдалу спробу наступу в напрямку Луганське — Побєда.

На Південнобузькому напрямку противник наступальними діями намагався просунутися у напрямку Олександрівка — Таврійське, успіху не мав, відійшов. На напрямку Васильки — Благодатне має частковий успіх.

Нагадаємо, що корабельне угруповання противника в готовності до застосування високоточної зброї утримує п’ять носіїв крилатих ракет морського базування.