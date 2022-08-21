Шольц пообіцяв швидку передачу Україні сиcтеми ППО IRIS-T

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що системи протиповітряної оборони IRIS-T та радіолокаційна станція контрбатарейної боротьби COBRA «невдовзі будуть» в Україні.

Він додав, що Німеччина продовжить постачати Україні «те, що їй потрібне для оборони», повідомляє DW.

За допомогою IRIS-T SLM можна відбивати атаки бойових літаків, вертольотів, крилатих ракет, реактивної артилерії, безпілотників, протирадіолокаційних ракет та авіабомб. Ці комплекси здатні ефективно вражати повітряні цілі у зоні радіусом 40 км і висоті 20 км.

IRIS-T SLM — розроблений Diehl Defence наземний ЗРК на шасі MAN SX 45 (8×8) з модифікованими керованими ракетами класу «повітря-повітря» малої дальності IRIS-T з інфрачервоною головкою самонаведення, оснащеними потужнішим двигуном.

ІRIS-T SLM — розробка німецької компанії Diehl Defence, яка відрізняється від аналогів вертикальним стартом, що нівелює створення «мертвої зони», яка з’являється над комплексом із запуском ракет під кутом. Також це зменшує час на пуск, коли ціль заходить з несподіваного напрямку, тому що нема потреби розгортати пускову.