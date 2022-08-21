58 бригада показала роботу своїх зенітників, які збили Су-25

https://racurs.ua/ua/n173944-58-brygada-pokazala-robotu-svoyih-zenitnykiv-yaki-zbyly-su-25-video.html

Ракурс

58 бригада імені Івана Виговського показала роботу своїх зенітників, які збили Су-25.

На оприлюдненому у Фейсбук відео показано, як оператори мотопіхотної бригади здійснюють запуски ракет з ПЗРК «Ігла».

На одному з кадрів видно запуск ракети, яка влучила у російський Су-25. У ролику є також кадри підтвердження збиття штурмовика.

4 березня 2022 року в боях за Чернігів на околицях міста за допомогою ПЗРК «Ігла-1» 1985 року випуску капітан Збройних сил України Сергій Чижиков збив новітній російський багатоцільовий надманевренний винищувач четвертого покоління Су-35 (вартість якого 40−65 млн дол.).

На початку липня 101 ОБрО ГШ ЗСУ імені генерал-полковника Генадія Воробйова поширила фото збитої крилатої ракети. Військові стверджували, що розрахунок з ПЗРК «Ігла» зміг збити російську ракету Х-22, що летіла на Київ.

«Ігла» перебуває на озброєнні армії України, країн СНД, а також з 1994 року експортується більше ніж у 30 держав, зокрема у Болгарію, Боснію і Герцеговину, В'єтнам, Сербію, Словенію, Хорватію, Чорногорію, Польщу, Німеччину, Фінляндію; Індію, Ірак, Малайзію, Сінгапур, Сирію, Південну Корею, Бразилію та Мексику.