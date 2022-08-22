Третина українців вірять у перемогу до кінця 2022 року - опитування про війну

https://racurs.ua/ua/n173977-tretyna-ukrayinciv-viryat-u-peremogu-do-kincya-2022-roku-opytuvannya-pro-viynu.html

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31% опитаних українців вважають, що перемога відбудеться до кінця 2022 року, ще 34% думають, що вона настане через 1−2 роки, 7% — через 3−5 років.

Ще 23% не змогли відповісти на це запитання і лічені відсотки кажуть, що перемога настане в дуже довготерміновій перспективі. Такими є результати опитування фонду «Демократичні ініціативи», які ця установа оприлюднила 22 серпня.

Більшість опитаних (55%) кажуть, що перемогою можна буде вважати вигнання російських військ з усієї території України та відновлення кордонів станом на січень 2014 року.

Ще 20,5% навіть радикальніші — перемогою у війні для них буде знищення російської армії та сприяння повстанню/розпаду всередині рф.

Відносно невеликі частки респондентів вважатимуть перемогою завершення війни з тими чи іншими поступками з боку України.

Приблихно 9% вважатимуть перемогою вигнання російських військ з усієї території України, окрім окупованого Криму, 7,5% - відновлення статус-кво станом на 23 лютого 2022 року, а 3% - припинення війни, навіть якщо російська армія залишиться на територіях, які були захоплені внаслідок повномасштабного вторгнення.

Понад 75% респондентів підтримають рішення після перемоги України та деокупації її території про повний розрив усіх стосунків з російською федерацією аж до цілковитої заборони на в’їзд росіян в Україну.

86% респондентів вважають, що російське керівництво несе основну відповідальність за війну в Україні. 42,5% опитаних вважають також, що така сама відповідальність лежить і на громадянах росії.

Приблизно 20% серед іншого звинувачують у вторгненні керівництво України, а 18% і 16% - держави-члени НАТО і керівництво США відповідно.

Попри війну, українці переважно позитивно думають про майбутнє України. Так, надія є найпоширенішим відчуттям в думках про майбутнє України — її відчувають 65,5% респондентів. 40% респондентів відчувають оптимізм. Тривога огортає 31,5% респондентів, а впевненість у майбутньому мають 23,5% опитаних.

Опитування проводилося Фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва із соціологічною службою Центру Разумкова з 5 по 12 серпня 2022 року за грантової підтримки Університету Бремена та Міжнародного фонду «Відродження».

Опитування методом face-to-face проводилося лише на тих територіях, що контролюються урядом України та на яких не ведуться бойові дії. Воно охопило 112 населених пунктах (57 міських та 55 сільських).

Опитано 2 тис. 24 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.