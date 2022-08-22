Шольцу вибачили інцидент з викинутими у сміття державні документи

https://racurs.ua/ua/n173981-sholcu-vybachyly-incydent-z-vykynutymy-u-smittya-derjavni-dokumenty.html

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Прокуратура не порушувала кримінальну справу стосовно Олафа Шольца та його дружини у зв’язку з викинутими державними документами у звичайний сміттєвий бак.

Як стало відомо Bild, прокуратура Потсдама вирішила утриматися від кримінального переслідування обох політиків.

Старший прокурор Вільфрід Леманн сказав:

Ми утрималися від початку розслідування, тому що в документах, опублікованих у ЗМІ, немає інформації, яка загрожує важливим суспільним інтересам.

У липні Der Spiegel повідомив, що канцлер ФРН Олаф Шольц та його дружина, міністр освіти землі Барнденбург Брітта Ернст просто викинули конфіденційні папери разом із домашнім сміттям зі своєї приватної квартири. Серед паперів був документ для саміту G7 у Баварії.

За іронією долі, до баків для сміття пробралася лисиця, і розкидала їх вміст навколо сміттєвої камери. Через це сусіди знайшли різні документи, зокрема, щоденник Брітт Ернст, що містить не тільки плани нарядів для заходів, а й розклад її зустрічей.

Найгучнішою знахідкою став документ про саміт G7, на якому відзначалися «короткі профілі партнерів» — представників держав. Наприклад, про Марію Серенеллу Капелло, дружину Маріо Драгі, було написано «уникає публіки». Цей бриф для Брітт Ернст був класифікований Міністерством закордонних справ як «таємна інформація — лише для службового користування».

Повідомлялося, що документи, викинуті разом із приватним сміттям, були розірвані лише один чи два рази.

Згідно з адміністративним регламентом, конфіденційні документи мають бути знищені таким чином, «щоб їх зміст не міг ні дізнатися, ні зробити пізнаваним».