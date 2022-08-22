Росіяни втікають від пропаганди - аудиторія державного ТБ впала на 25%

https://racurs.ua/ua/n173989-rosiyany-vtikaut-vid-propagandy-audytoriya-derjavnogo-tb-vpala-na-25.html

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Російська соціологічна служба «Ромир» опублікувала результати дослідження про медіаспоживання росіян за останні пів року — з лютого до липня.

За даними дослідження, жителі росії стали набагато менше дивитись державні телеканали. Від початку війни в Україні аудиторія найбільших федеральних телеканалів — Першого каналу, «Росія-1» та «НТВ» скоротилася на чверть. Також дослідники відзначили різке зростання популярності мережі Telegram.

Видання The Moscow Times констатує - конвеєр російської державної пропаганди, який коштує бюджету рф 100 млрд рублів щорічно, почав давати збої.

Федеральні телеканали, де вранці розповідають про перемоги над «нацистами», вдень — про силу економіки, а вечорами пропонують завдати ядерних ударів по Європі, стрімко втрачають аудиторію, яка йде в інтернет та месенджери у пошуках альтернативної інформації.

Якщо на початок війни «Перший» дивилися 33,7% населення, то липні вже 25,5%. Охоплення «Росії-1» скоротилося з 30,9% до 23%, а НТВ — 21,1% до 16,6%.

В результаті «велика трійка» держканалів уперше поступилася Telegram, охоплення якого з лютого по липень підскочило з 19,1% до 26,8%.

Держканали, що перекроїли сітку мовлення під військові потреби, прибрали розважальні програми і підняли пропагандистський градус до рівнів сталінського СРСР, втратили привабливість для всіх вікових груп.

Держпропаганда стає менш ефективною. Хоча вона, як і раніше, використовує установки, зашиті в мозок на ранніх етапах еволюції — у той час, коли наші предки жили в зграях, які конкурують за їжу, — цитує видання психіатра Віктора Лебедєва.

Пропагандисти наголошують на принципі, який називається парохіальним альтруїзмом і добре вивчений до теперішнього часу. Вони роздмухують відмінності, апелюють до образу ворога і конструюють небезпеки, яких немає в реальному житті, вказує Лебедєв.

Наразі лише 2% росіян вірять, що війна закінчиться протягом місяця, хоча в березні таких було 14%, показало опитування проекту «Хроніки». Рівень підтримки війни в суспільстві знизився з 66% у квітні до 55% у липні, при цьому кожен четвертий перестав спілкуватися з друзями та родичами, а 43% зізналися, що зазнають нападів тривоги та депресії.