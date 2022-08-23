Укриття обовʼязкові у новобудовах - закон підписано

https://racurs.ua/ua/n173994-ukryttya-obov-yazkovi-u-novobudovah-zakon-pidpysano.html

Ракурс

Забудовники в Україні зобов’язані проектувати і споруджувати бомбосховища в кожній новій будівлі.

Відповідний закон підписав президент Володимир Зеленський, його Верховна Рада ухвалила на засіданні 29 липня.

Законопроект № 7398 передбачає розгортання в Україні мережі бомбосховищ, зокрема й у новобудовах. Містобудівна документація повинна включати інформацію про заплановані інженерно-технічні заходи цивільного захисту.

Крім цього, орган державного архітектурно-будівельного контролю отримає право відмовити у видачі сертифіката про готовність будівлі до експлуатації, якщо забудовник не завершить роботи з обладнання бомбосховища.

Закон також передбачає створення і інженерно-технічних засобів для евакуації маломобільних громадян у будівлях, де постійно проживають понад 50 людей, та в спорудах, де тимчасово можуть розміщуватися понад 100 осіб.

Крім того, закон спрощує процедуру передачі земельної ділянки для розміщення об'єктів цивільного захисту та визначає, як потрібно утримувати в належному стані об'єкт укриття.