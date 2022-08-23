Посольство США закликало своїх громадян залишити Україну через загрозу ракетних ударів.

Про це йдеться у заяві посольства США в Україні 23 серпня.

Держдепартамент володіє інформацією, що росія нарощує зусилля для завдання ударів по цивільній інфраструктурі України та урядовим об'єктам найближчими днями, — йдеться в повідомленні.

У зв’язку з цим посольство «закликає американських громадян покинути Україну зараз, використовуючи доступні приватні варіанти наземного транспорту, якщо це безпечно».

Раніше «Ракурс» повідомляв: американська розвідка попередила про підготовку російських атак на державні об'єкти в Україні. Про це повідомляють Reuters і The New York Times з посиланням на заяви американських чиновників.

Уряд США заявив, що розсекретив попередження розвідки, щоб донести занепокоєння офіційних осіб щодо загрози до якнайширшої аудиторії.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України також закликало українців бути особливо обережними у День незалежності України 24 серпня.