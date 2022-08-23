Українців закликають не приймати пошкоджені банкноти

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Нацбанк попереджає бізнес та українців про навмисно пошкоджені банкноти з тимчасово окупованих територій, які можуть потрапити в обіг. Такі банкноти можуть містити кілька рівних отворів чи фарбу й бути грошима, викраденими окупантами або мародерами із захоплених відділень банків.

Їх в жодному разі не потрібно приймати — такі банкноти перестали бути платіжним засобом, банки їх вилучатимуть й відправлятимуть на дослідження до Нацбанку. Про це сьогодні, 23 серпня, повідомляє прес-служба НБУ.

У випадку, якщо банк не має можливості вивезти готівку, враховуючи бойові дії чи їх можливу загрозу, він повинен здійснити пошкодження готівки, щоб привести банкноти в неплатіжний стан, — наголошують в НБУ.

Зазначається, що, окрім просвердлювання, існує ще кілька методів навмисного пошкодження банкнот:

обрізання не менше 50% від загальної площі банкноти та її знищення;

розрізання навпіл або на три частини;

пошкодження спеціальними розчинами чи іншими фарбуючими речовинами із зафарбовуванням не менше 50% загальної площі банкноти.

Якщо під час розрахунків вам пропонують пофарбовані, розрізані або з отворами банкноти, у жодному разі не приймайте їх. Адже вони перестали бути платіжним засобом. Відмовтесь та попросіть інші, — наголошують в НБУ. — Доречним також буде повідомити про розповсюджувачів таких банкнот Національній поліції України, щоб зупинити дії зловмисників.

У разі виникнення сумніву також можна звернутися в будь-який банк.

Пошкоджені банкноти під час дії воєнного стану обміну не підлягають, а вилучаються для подальшого проведення досліджень Національним банком, — зазначають в НБУ. — Зі свого боку ми також звернули увагу банків на необхідність вжити додаткові заходи, щоб не допустити потрапляння таких банкнот до кас банків.

У відомстві наголошують, що в умовах воєнного стану найбільш безпечними є безготівкові розрахунки й рекомендують надавати перевагу саме їм.