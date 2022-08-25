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Ракурс
медведєв заговорив про “півтора” сценарії розвитку війни в Україні

медведєв заговорив про «півтора» сценарії розвитку війни в Україні

25 сер 2022, 16:55
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Воєнний злочинець й колишній президент росії дмитро медведєв видав чергову агресивну маячню про «півтора» сценарії розвитку війни в Україні. Він стверджує, що перемога буде за москвою, а варіантів розв’язання війни всього «півтора».





медведєв традиційно розкритикував західні ЗМІ через «демагогію» і те, що вони допускають воєнний провал кремля.

Сценаріїв всього півтора. Перший — досягнення всіх цілей СВО (СВО — спеціальної воєнної операції — ред.) і недвозначне визнання її підсумків у Києві. Другий — військовий переворот в Україні, а вже потім визнання підсумків спецоперації, — написав він.

Нагадаємо, раніше воєнний злочинець рф бідкався, бо Київ відмовився від російських «гарантій безпеки». Він заявив, що нібито тільки країна-терористка могла гарантувати українцям безпеку, але Україна вирішила скористатися західним озброєнням.

Джерело: Ракурс


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