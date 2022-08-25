Оприлюднено архівне відео висадки воїнів ЗСУ з Мі-8 у порту Маріуполя

https://racurs.ua/ua/n174078-opryludneno-arhivne-video-vysadky-voyiniv-zsu-z-mi-8-u-portu-mariupolya-video.html

Ракурс

Архівний відеозапис висадки військовослужбовців Збройних сил України з гвинтокрила Мі-8 у порту Маріуполя оприлюднив 25 серпня фронтовий кореспондент Юрій Бутусов.

Раніше «Ракурс» публікував відео, як Мі-8 ЗСУ підвозили допомогу в оточене воєнними злочинцями росії місто. Навесні, попри повне оточення, легендарні українські пілоти проривалися на «Азовсталь». Літали по два гелікоптери, один раз — чотири. Загалом вдалося провести сім вильотів. На жаль, під час п’ятого і сьомого вильотів були збиті два гелікоптери.

Згодом пілот одного з гелікоптерів ЗСУ, який літав в Маріуполь, розповів деталі смертельно небезпечної спецоперації, якою керувало Головне управління розвідки Міністерства оборони. Пілотам доводилося залітати на 100 км вглиб окупованої території, яка контролювалася ворожими системами протиповітряної оборони. Найбільше хвилювання у льотчиків виникало тоді, коли екіпаж йшов до повітряної машини. В інтерв’ю військовий додав, що після відльоту з Маріуполя за 6 км від міста вони потрапили під обстріл — в його гелікоптер влучив снаряд з ПЗРК, двигун відмовив. На жаль, другий вертоліт росіянам вдалося збити, весь його екіпаж загинув.

Нагадаємо, розвідка Міноборони України організувала вильоти 16 гелікоптерів Мі-8 із припасами й особовим складом для підтримки оборонців заводу «Азовсталь» у Маріуполі. Гелікоптери проривалися на територію заводу крізь щільну протиповітряну оборону й роботу російської авіації. Таким чином бійцям в блокадному місті доставляли продовольство, питну воду, зброю, боєприпаси та медикаменти. Крім того, таким чином перекинули підкріплення — 72 бійців полку «Азов».