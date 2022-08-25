Зеленський поговорив з Байденом — про що домовилися

https://racurs.ua/ua/n174091-zelenskyy-pogovoryv-z-baydenom-pro-scho-domovylysya.html

Ракурс

Розмова президента Володимира Зеленського та американського лідера Джо Байдена відбувалася ввечері 25 серпня. Київ домовився із Вашингтоном про подальшу підтримку України та притягнення росії до відповідальності за воєнні злочини.

Глава держави подякував Байдену за «непохитну» безпекову та фінансову підтримку українського народу.

Зеленський і очільник Білого дому обговорили подальші кроки України на шляху до перемоги над російським агресором.

Раніше повідомлялося, що Байден проінформує президента України про поставки зброї США і привітає його з Днем Незалежності України. Окрім цього, США продовжуватимуть «згуртовувати вільний світ» і «заохочувати союзників і партнерів» підтримувати Київ на тлі повномасштабного вторгнення рф.

Нагадаємо, Вашингтон у День Незалежності України оголосив про додатковий пакет військової допомоги в розмірі 2,98 млрд дол. для українських Збройних сил.