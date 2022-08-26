Росіянам за кордоном перестануть видавати 10-річні закордонні паспорти з чипом

https://racurs.ua/ua/n174130-importozamischennya-rosiyanam-perestanut-vydavaty-10-richni-zakordonni-pasporty-cherez-deficyt.html

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З 26 серпня росіянам, які постійно живуть за кордоном, перестануть видавати біометричні закордонні паспорти, що діють 10 років.

Про це із посиланням на мзс рф повідомляє ВВС.

У публікації йдеться про те, що тепер, подаючи документи за межами росії, її громадяни можуть розраховувати лише на п’ятирічний паспорт.

Крім того, анульовано вже існуючі записи на подання документів на біометричні паспорти.

На сайтах посольств у Латвії та Туреччині нові правила пояснюють «технічними причинами», причому на останньому наголошується, що вони діятимуть, доки не буде врегульовано «питання виготовлення паспортів з електронним носієм інформації».

З цього видання робить висновок, що новий порядок може бути пов’язаний із дефіцитом чипів для біометричних паспортів.

На сайтах посольств рф у деяких країнах наголошується, що московити можуть оформити закордонний паспорт старого зразка, що діє п’ять років і не містить мікросхеми з біометричними даними.

У червні уряд росії заморозив проект видачі цифрових внутрішньоросійських паспортів. Однією із причин заморозки називали дефіцит чипів, який рф відчула на тлі санкцій через війну в Україні.

Про нестачу чипів для пластикових карток заявляли і у російському банку Сбер. Співробітникам довелося виколупувати чіпи зі старих карток та вставляти у нові.