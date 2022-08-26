Тіктокери шойгу опублікували відео про "знищення наступу українців з вогнеметів" - у ролику стріляють по соняшниках

https://racurs.ua/ua/n174135-tiktokery-shoygu-opublikuvaly-video-pro-znyschennya-ukrayinciv-z-vognemetiv-u-rolyku-strilyaut.html

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Міноборони рф опублікувало відео про знищення підрозділів ЗСУ з вогнеметів. У ролику солдати стріляють по соняшниках.

Російські військові «вогнем з реактивних піхотних вогнеметів «Джміль» знищили наступні підрозділи ЗСУ і не допустили їхнього прориву, — відео із таким описом з’явилося на каналі міноборони рф 26 серпня.

Судячи з метаданих (прихованих характеристик) відео, воно було записане ще 31 липня.

Проект у програмі для монтажу відео називався «Заняття_1ДШБ_в2», що можна розшифрувати як «заняття 1-го десантно-штурмового батальйону (або бригади)».

Те, що відбувається на відео, набагато більше нагадує заняття зі стрільби, ніж реальну бойову операцію: оператор знімає стрільця, стоячи поряд з ним, навіть не намагаючись сховатися від вогню «противника».

Жодних ознак ЗСУ на відео немає: один снаряд потрапляє до соняшників, інший — просто у поле.

Відео супроводжується коментарем російського військового із закритою особою. Зберегти його анонімність авторам не вдалося: файл із коментарем називається «Командир_вогнеметного_взводу_гвардії_старший_лейтенант_Іванов_Олександр».