Американські «Вампіри» відкривають сезон полювання на російську кров

https://racurs.ua/ua/n174134-amerykanski-vampiry-vidkryvaut-sezon-poluvannya-na-rosiysku-krov-yak-pracuie-nova-zbroya-proty.html

Ракурс

Американські «Вампіри» відкривають сезон полювання на російську кров.

США надсилають Україні комплекси «Вампір», які перетворюють пікапи та інші нетактичні транспортні засоби на портативні пускові ракетні установки.

Зброя надається в рамках тримільярдного пакета допомоги від США. Це озброєння є невеликою чотириствольною ракетною установкою з сенсорною кулею для керування. «Вампірам» потрібен лише один оператор.

Українські захисники активно використовують подібну зброю для знищення безпілотників рашистів.

Система Vehicle-Agnostic Modular Palletized ISR Rocket Equipment є портативним комплектом, який може бути встановлений на більшість автомобілів з вантажним відсіком для запуску Advanced Precision Kill Weapons System або інших боєприпасів із лазерним наведенням.





За словами представників компанії L3Harris, ця зброя — невелика чотириствольна ракетна установка та сенсорна куля — може бути змонтована за дві години і керуватись однією людиною. Вона може бути оснащена ракетами для ураження наземних чи повітряних цілей, включаючи безпілотні авіаційні системи.

«Вампір» сама по собі є системою протидії безпілотним літальним апаратам", — сказав Колін Кал, заступник міністра оборони з питань політики.

Це кінетична система, яка використовує невеликі ракети, щоб збивати БПЛА з неба.

Хоча на сайті L3Harris система Vampire не рекламується як зброя для боротьби з безпілотниками, Україна використала такі боєприпаси для знищення безпілотників під час конфлікту з росією.

Наша система VAMPIRE надасть українському народу ще більш надійних можливостей, оскільки він продовжує захищати свою країну та демократію в Європі, — йдеться в заяві компанії L3Harris, розташованої в Мельбурні, штат Флорида, для C4ISRNET.

Безпілотні літальні апарати активно використовуються обома сторонами у шестимісячному конфлікті, причому багато які з них поставляється з країн, які не беруть участь у війні.

Коли Пентагон не розкрив, яку систему «Вампір» він відправляє до України, це викликало спекуляції у соціальних мережах щодо того, яку зброю отримають українці. Компанія L3Harris увечері підтвердила, що йдеться про ракетну установку.

Ракетна установка — не перша зброя, прозвана на честь нічної істоти, яка бере участь у конфлікті.

На кадрах, опублікованих 10 окремою гірсько-штурмовою бригадою Збройних сил України 11 липня, видно, як Україна використовує 122-мм реактивні системи залпового вогню RM-70 VAMPIR виробництва Чехії.

Чеська система, розроблена компанією Excalibur Army, зовні нагадує зброю L3Harris, головною особливістю якої є система запуску ракет. На відміну від системи L3Harris, РСЗВ «Вампір» використовує як пускову платформу великий військовий автомобіль, а не простий пікап.