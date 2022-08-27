На Запоріжжі знайшли повішеним "начальника поліції" окупантів Рижкова, фото - ТГ-канали

https://racurs.ua/ua/n174158-na-zaporijji-znayshly-povishenym-nachalnyka-policiyi-okupantiv.html

Ракурс

В окупованій рашистами Михайлівці Запорізької області знову відмінусувався колаборант. Повішеним знайшли колишнього українського прикордонника Андрія Рижкова, повідомляє журналіст Андрій Цаплієнко.

Після приходу загарбників Рижков сам запропонував себе окупаційній владі в якості «начальника поліції» і зрадив присязі.

Цю попередню інформацію згодом підтвердив спікер Одеської ОВА Сергій Братчук.

Рижков колись був українським прикордонником. Складав присягу на вірність українському народові. Після виходу у відставку навіть заснував громадську організацію з патріотичною назвою «Прикордонники Михайлівщини», але зрадив. Сам запропонував себе окупаційній владі в якості «начальника поліції», — пише Братчук.

За його словами, остаточно інформацію джерела наразі не підтвердили.

«Ракурс» писав, що в окупованому Бердянську Запорізької області 26 серпня підірвали колаборанта — заступника ДАЇ «поліції» олександра колеснікова.