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Українська розвідка назвала чисельність російської армії вторгнення
Українська розвідка назвала чисельність російської армії вторгненняhttps://racurs.ua/ua/n174157-ukrayinska-rozvidka-nazvala-chyselnist-rosiyskoyi-armiyi-vtorgnennya.htmlРакурс
На війні проти України воюють приблизно 160 тис. російських окупантів, а москва планує призвати ще 90 тис. осіб.
Про це 27 серпня в ефірі національного телемарафону повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький.
росія може в будь-який момент оголосили загальну мобілізацію, однак тоді їй доведеться виправдовуватися.
Немає підстав проводити загальну мобілізацію, якщо не оголошена війна. А яка війна, якщо вони проводять спеціальну воєнну операцію? Тоді їм треба говорити, що вони не досягли успіху або придумувати якісь інші причини для того, щоб оголосити війну та загальну мобілізацію, — сказав Скібіцький.
Крім того, в Україні воюють приблизно 5 тис. бойовиків ПВК «Вагнер».
Вони на сьогодні працюють на певних напрямках, в першій лінії. Це як штурмові загони. При тому вони працюють на найбільш загрозливих напрямках. Ми бачили їхню роботу в Лисичанську, на напрямку Попасна — Бахмут, — сказав Скібіцький.
Він уточнив, що в Україні воюють найманці з Сирії, з Африки та інших країн, але це не надто чисельні підрозділи.
За словами Скібіцького в інтерв’ю для «РБК-Україна», вирішальним періодом у війні в Україні стане осінь — через зміну погодних умов. Він вважає, що зимовий період теж буде складний, бо триватимуть бойові дії для того, щоб тримати в напрузі ЗСУ. Іншим чинником стануть енергетичні ресурси — цим рф захоче дестабілізувати внутрішню ситуацію в Україні.
«Ракурс» повідомляв про оцінку ГУР залишків ракет в рф. В армії путіна нині складна ситуація в окупантів із ракетами «Калібр», тому вони використовують X-22 та С-300 в наземному варіанті. Але й ці запаси вичерпуються, пояснив Скібіцький. За інформацією ГУР, росія має приблизно 30−40 гіперзвукових ракет «Кинджал».
25 серпня президент рф володимир путін підписав указ, згідно з яким штатну чисельність військовослужбовців у росії збільшено на 137 тис. — до 1,15 млн.
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