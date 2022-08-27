Українська розвідка назвала чисельність російської армії вторгнення

За словами Скібіцького в інтерв’ю для «РБК-Україна», вирішальним періодом у війні в Україні стане осінь — через зміну погодних умов. Він вважає, що зимовий період теж буде складний, бо триватимуть бойові дії для того, щоб тримати в напрузі ЗСУ. Іншим чинником стануть енергетичні ресурси — цим рф захоче дестабілізувати внутрішню ситуацію в Україні.

«Ракурс» повідомляв про оцінку ГУР залишків ракет в рф. В армії путіна нині складна ситуація в окупантів із ракетами «Калібр», тому вони використовують X-22 та С-300 в наземному варіанті. Але й ці запаси вичерпуються, пояснив Скібіцький. За інформацією ГУР, росія має приблизно 30−40 гіперзвукових ракет «Кинджал».

25 серпня президент рф володимир путін підписав указ, згідно з яким штатну чисельність військовослужбовців у росії збільшено на 137 тис. — до 1,15 млн.