Природний газ витратять на закупівлю газу. Фото: infotop.lv

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Природний газ для України для опалювального сезону також закуплятимуть за кредитні кошти.

Верховна Рада 30 серпня ухвалила в цілому проекту закону № 7681 «Про внесення змін до закону України «Про державний бюджет України на 2022 рік». За законопроект проголосували 226 нардепів. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у своєму Telegram-каналі.

Ухвалений документ передбачає додаткові видатки Міністерству енергетики України на придбання природного газу для проходження опалювального сезону 2022−2023 років за загальним фондом у сумі 12,7 млрд грн. Фінансувати закупівлю «блакитного палива» будуть за рахунок кредитних коштів. За інформацією Железняка, ці гроші виділив уряд Канади.

Нагадаємо, 28 серпня голова НАК «Нафтогаз» Юрій Вітренко заявив, що українцям необхідно підготуватися до зими, оскільки температура в приміщеннях буде на рівні 17−18° тепла, що приблизно на чотири градуси нижче норми. Громадянам газовики радять запастися теплим одягом і ковдрами на випадок, якщо температура на вулиці впаде до мінус 10° за Цельсієм.