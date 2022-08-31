Російські спецслужби готували силовий переворот у Києві — СБУ (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n174290-rosiyski-specslujby-gotuvaly-sylovyy-perevorot-u-kyievi-sbu-foto.htmlРакурс
СБУ повідомляє про передачу до суду обвинувального акту щодо двох громадсько-політичних діячів, котрі, за інформацією спецслужби, готували насильницьку зміну і повалення конституційного ладу та захоплення державної влади в Україні.
Про це сьогодні, 31 серпня, повідомляє прес-центр СБУ.
Зазначається, що вказаних осіб було викрито на початку повномасштабного російського вторгнення.
Встановлено, що зловмисники діяли, координуючись з росіянами та окремими членами ГО «Український вибір». Серед іншого у 2019 році вони мали зв’язок із приймальнею тодішнього помічника російського президента Владислава Суркова, — зазначають в СБУ.
Спочатку вказані особи планували провести у Києві «Національні збори», та оголосити про відсторонення президента, розпуск Верховної Ради і уряду.
Кошторис проведення «Національних зборів» становив 9,7 млн дол. США та включав:
- оренду приміщень штабів і залів у столиці та регіонах;
- видатки на 380 осіб «делегатів» та їхній супровід;
- оплату охоронних і силових заходів за участі 1356 громадян;
- витрати на офісну техніку, телефони, транспорт, зв’язок, сервер;
- гонорари за послуги ЗМІ.
Щоб забезпечити силову частину перевороту, один із фігурантів приступив до вербування осіб із досвідом військової служби. Співучасника заколотників, якого СБУ викрила на спробі вербування «силовиків», і який дав покази на основних фігурантів, уже засуджено, — зазначають в СБУ.
Забезпечити коштами їх пообіцяв представник рф, який має зв’язки у російських спецслужбах та уряді. Проте повного обсягу обіцяного фінансування на момент початку масштабного російського вторгнення зловмисники не отримали.
Ймовірною причиною є розкрадання коштів, виділених на підривну діяльність в Україні, з яким пов’язана низка гучних відставок у російському уряді та силових структурах, — наголошують в СБУ.
В результаті, коли бойові дії точилися під Києвом, заколотники змінили план перевороту на створення «народних республік» у західних областях України.
Це сталося через впевненість у швидкій окупації східної, північної та південної частини України, — зазначають в СБУ.
Під час обшуків, які пройшли після затримання фігурантів, у них вилучили:
- кошториси;
- списки учасників майбутніх незаконних владних і силових структур;
- маніфести до громадськості і силовиків;
- переліки необхідної зброї, майна та техніки.
Фігуранти обвинувачуються у змові про вчинення дій з метою насильницької зміни конституційного ладу та захоплення державної влади (ч. 1 ст. 109 Кримінального кодексу України).
Тривають слідчі дії.