Російські агенти намагалися влаштуватися до лав ЗСУ. Фото: СБУ

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Агенти російської федерації намагалися влаштуватися до підрозділів Збройних сил України.

Контррозвідка СБУ затримала двох агентів країни-агресора, які намагалися зібрати розвіддані про постачання українським військам західної зброї та боєприпасів. Для цього вони намагались влаштуватися до лав логістичних підрозділів української армії. Про це 20 серпня повідомив прес-центр Служби безпеки України.

Слідчі встановили, що зрадники — мешканці Вишгородського району, які сприяли російським військам під час тимчасової окупації частини Київщини. Ці зловмисники брали активну участь у так званих фільтраційних заходах й вишукували серед місцевих жителів українських патріотів, які чинили спротив загарбникам. Також з’ясувалося, що колаборанти катували малолітнього хлопця за те, що той допомагав українській армії виявляти техніку та місця дислокації росіян.

Після деокупації Київщини зрадники й надалі працювали на ворога. Навіть намагалися потрапити до українського війська, щоб передавати росіянам інформацію про маршрути переміщення та місця базування західного озброєння. Один вже встиг підписати контракт із ЗСУ, а інших планував потрапити до лав територіальних громад Києва.

Однак контррозвідка своєчасно викрила їхні плани і задокументували злочинні дії. Під час обшуків у них вилучили комплектуючі до саморобних вибухових пристроїв й засоби зв’язку. Слідчі вже повідомили затриманим про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Суд обрав затриманим міру запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

Нагадаємо, Служба безпеки України затримала агента російської федерації, який на початку повномасштабного вторгнення «провів» із Сумської області до околиць Києва понад 120 одиниць техніки окупантів.