Псу Патрону присвятили нові благодійні поштові марки, фото: Володимир Зеленський

https://racurs.ua/ua/n174301-psu-patronu-prysvyatyly-blagodiyni-poshtovi-marky-foto.html

Ракурс

Псу «Патрону», найвідомішому чотирилапому саперу України, присвятили нові поштові марки, випущені «Укрпоштою».

Про це сьогодні, 1 вересня, у своєму Telegram-каналі повідомив президент України Володимир Зеленський, який урочисто погасив цю марку.

Усі зібрані кошти будуть спрямовані через фандрейзингову платформу @U24_gov_ua на закупівлю машини для розмінування Armtrac 400, — зазначив Зеленський.

Решту коштів, які вдасться зібрати, перекажуть притулкам для тварин через KSE Foundation, повідомляється у Telegram-каналі платформи United24.

Марковий аркуш містить вісім різних за сюжетом поштових марок із зображенням Патрона.

Вартість марки становить 31 грн, сума благодійного внеску — 8 грн.

Так, придбавши марку з найвідомішим собакою України, ви водночас донатите на найбільший і найефективніший у своєму класі транспортний засіб для розмінування, — зазначається в повідомленні. — ДСНС вже придбала одну таку машину завдяки вашим донатам, і вона приїде в Україну вже за пару тижнів.

Купити марку можна у поштових відділеннях України, в офіційному онлайн-магазині «Укрпошти» та на низці інтернет-магазинів.