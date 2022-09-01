Російська армія зазнає значних втрат у війні проти України, фото: VL.ru

https://racurs.ua/ua/n174302-900-elitnyh-rosiyskyh-viyskovyh-vje-likvidovano-v-ukrayini-bbc.html

Ракурс

росія за час повномасштабного вторгнення в Україну втратила вже понад 900 елітних військових — спецпризначенців, морських піхотинців та десантників, на підготовку яких пішли роки зусиль та мільйони доларів.

Про це повідомляє BBC з посиланням на власні дані та інформацію з відкритих джерел.

Зазначається, що за оцінками експертів, загальновійськові підрозділи російської армії виявилися не готові до штурмових дій. У результаті завдання, які зазвичай ставляться перед піхотою, довелося вирішувати загонам спепризначенців, морпіхам та десантникам.

Саме ці з'єднання, які традиційно вважаються елітою російської армії, зазнали відчутних втрат за шість місяців вторгнення в Україну. Загинули й десятки військових льотчиків. На думку експертів, компенсувати втрату всіх цих фахівців Росії буде проблематично, — наголошує видання.

Зокрема, станом на сьогодні, 1 вересня:

за відкритими даними встановлено загибель 151 військовослужбовця спецназу ГРУ, майже кожен четвертий з них — офіцер (22%). Ці цифри не відображають реальної кількості втрат, але дають можливість хоча б приблизно оцінити, скільки бійців спецназу вибуло з підрозділів російської армії, яка воює в Україні;

відомо про загибель 245 співробітників Росгвардії, більша частина з них — співробітники підрозділів особливого призначення (загони спецназу, СОБР та ОМОН). Майже кожен четвертий їх було офіцерське звання;

з відкритих джерел відомо про 20 співробітників ФСБ та ФСО, які загинули під час вторгнення в Україну. Більшість цих втрат — службовці прикордонних військ, які підпорядковуються ФСБ, проте є серед загиблих і офіцери найзасекреченіших підрозділів;

десантники становлять п’яту частину всіх ідентифікованих загиблих російських військових. Оскільки загальновійськові підрозділи російської армії виявилися не готовими до штурмових дій (причому багато з них через банальне невміння вести ближній бій зі стрілецькою зброєю, наголошують експерти), основна тяжкість боїв у перші тижні війни лягла на загони десантних військ;

підрозділи російської морської піхоти беруть активну участь у вторгненні, здебільшого на південному фронті. За відкритими даними, найбільших втрат зазнала 810-та гвардійська бригада, що базується в анексованому Криму. Морпіхи втратили щонайменше 56 людей, включаючи двох командирів бригади — Олексій Шаров загинув ще в березні, а його наступник Сергій Кенс — у липні;

відомо про щонайменше 67 російських військових льотчиків, які загинули під час вторгнення в Україну (включаючи штурманів і бортмеханіків). Це особлива категорія втрат, оскільки екіпажі бойових літаків та гелікоптерів — штучні фахівці та еліта будь-якої армії світу. Підготовка одного льотчика-снайпера може займати 15−17 років і коштує 12−14 млн доларів.

Джерело: BBC