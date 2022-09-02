На Запорізькій АЕС росіяни показали МАГАТЕ "потьомкінське село" - "Енергоатом"

https://racurs.ua/ua/n174325-na-zaporizkiy-aes-rosiyany-pokazaly-magate-potomkinske-selo-energoatom.html

Ракурс

Росіяни брешуть, маніпулюють та спотворюють реальний стан справ на Запорізькій АЕС та про візит туди місії МАГАТЕ.

Про це йдеться у заяві «Енергоатома», яку 2 вересня оприлюднили за підсумками візиту місії МАГАТЕ на ЗАЕС.

У відомстві наголошують, що переважна більшість «ЗМІ з усього світу», які вчора приїхали на станцію, — це російські пропагандисти. Автобусів з українськими та іноземними журналістами рашисти не пропустили на блокпості.

Про це у зверненні до українців 1 вересня наголосив також президент України.

Військові вантажівки, які в порушення усіх вимог пожежної безпеки перебувають у машинних залах енергоблоків, рашисти представили експертам МАГАТЕ як техніку військ хімічного захисту.

Рашисти не пустили місію у кризовий центр ЗАЕС, де перебувають російські військові, яких не повинні були бачити представники МАГАТЕ. Тобто частину озброєних окупантів на станції просто «заховали».

В «Енергоатомі» розповіли, що місії «презентували» заздалегідь сплановане та зрежисоване шоу, як нібито мешканці Енергодара скаржаться на обстріли ВСУ.

Крім того, загарбники навмисно заглушили мобільний зв‘язок та інтернет в Енергодарі, щоб не дати можливості передавати фото та відео із ЗАЕС та її міста-супутника.

«Ракурс» повідомляв, що за даними Головного управління розвідки Міноборони України, російські військові, які захопили Енергодар та Запорізьку АЕС, готуються евакуювати співробітників «Росатому» до Мелітополя.

За даними ГУР, підготовка проходить у режимі таємності, щоб уникнути паніки серед населення. «Евакуація проходитиме у супроводі підрозділів «росгвардії», які 1 вересня о 7.00 колоною вирушили з Мелітополя у напрямку Енергодару, заявили в розвідці.