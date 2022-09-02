Зеленський скасував укази щодо участі делегації України у ТКГ по Донбасу

https://racurs.ua/ua/n174327-zelenskyy-skasuvav-ukazy-schodo-uchasti-delegaciyi-ukrayiny-u-tkg-po-donbasu.html

Ракурс

Президент України Володимир Зеленський 1 вересня скасував укази щодо участі делегації країни у тристоронній контактній групі з Донбасу.

Відповідний указ глави держави з’явився на його сайті.

Востаннє учасники групи зустрічалися на початку лютого 2022 року, незадовго до повномасштабного вторгнення росії на територію України.

У Москві у відповідь заявили, що Київ відмовився від прямого діалогу із Донбасом. При цьому у Києві та ОБСЄ вважають, що основною перешкодою у врегулюванні конфлікту на Донбасі є позиція Москви.

Тристороння контактна група з мирного врегулювання ситуації на сході України — уповноважена група представників України, ОБСЄ та росії, яка була сформована як засіб для полегшення дипломатичного вирішення війни на сході України.

Перше засідання ТКГ відбулося 23 червня 2014 року за участю представників України, міжнародних спостерігачів, російської федерації і терористів. Тоді проросійські бойовики зобов’язалися припинити вогонь та пересування незаконних збройних угруповань на території України. Однак на практиці домовленості проросійськими злочинцями так і не були виконані.

1 серпня в Мінську з ініціативи президента України Петра Порошенка та білорусі олександра лукашенка відбулася зустріч контактної групи.