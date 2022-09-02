Віце-президента Аргентини спробували вбити, але пістолет дав осічку

https://racurs.ua/ua/n174334-vice-prezydenta-argentyny-sprobuvaly-vbyty-ale-pistolet-dav-osichku-video.html

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На віце-президента Аргентини Крістін Фернандес де Кіршнер був скоєний замах, коли вона вітала прихильників біля свого будинку.

Судячи з відеозаписів інциденту, людина направила пістолет їй в обличчя і натиснула на курок, проте пострілу не сталося, повідомляє Associated Press.

Нападника швидко скрутили на місці замаху. За даними Associated Press, це громадянин Бразилії Фернанду Андре Сабаг Монтіель, який раніше не мав проблем із законом. Він використав пістолет аргентинської марки Bersa.

Інформації щодо його мотивів немає.

Президент Аргентини Альберто Фернандес заявив, що зброя була заряджена п’ятьма кулями, але дала осічку. Фернандес назвав замах «найсерйознішим інцидентом з моменту відновлення демократії» в Аргентині 1983 року.

69-річна Крістіна Фернандес де Кіршнер була президентом Аргентини у 2007−2015 роках. Вона проходить обвинуваченою у справі про корупцію.

Як пише Associated Press, прихильники чергують біля її будинку з того часу, як минулого тижня прокурор запросив для неї 12 років позбавлення волі та довічну заборону на зайняття державних постів.

Політик щодня, виходячи з дому та повертаючись додому, вітала прихильників та роздавала автографи. Агентство зазначає, що біля її будинку було багато поліцейських, проте їх кількість скоротили після зіткнень із прихильниками Кіршнер.