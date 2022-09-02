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Ракурс
Світова спортивна арена - рашисти знищили у Харкові басейн та клуб боксу

Світова спортивна арена — рашисти знищили у Харкові басейн та клуб боксу (ФОТО)

2 вер 2022, 13:01
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Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов показав наслідки нічного удару по Харкову. У ніч на 2 вересня ракети С-300 зруйнували приміщення спортивного комплексу «Локомотив» імені Г. Кірпи в Холодногірському районі.





Це світова спортивна арена, де тренувалися наші «золоті рибки» — чемпіонки із синхронного плавання. У цих стінах виступали світові зірки з різних видів спорту, призери Олімпійських ігор, — сказав Синєгубов.

Світова спортивна арена - рашисти знищили у Харкові басейн та клуб боксу

Минулої доби росіяни завдавали артилерійських ударів по Харківському, Ізюмському, Богодухівському, Чугуївському, Красноградському районах Харківської області. Унаслідок обстрілу Харківського району загинув 63-річний чоловік.

Світова спортивна арена - рашисти знищили у Харкові басейн та клуб боксу

Говорячи про наслідки ракетного удару, завданого по Холодногірському району Харкова в ніч на 2 вересня, Синєгубов повідомив, що дві ракети влучили в землю, пошкоджені приміщення, зокрема спорткомплекс, й автомобілі. Постраждалих немає.

Тим часом голова Донецької ОВА Павло Кириленко показав знищений росіянами цієї ночі дитсадок у Словʼянську.

Джерело: Ракурс


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