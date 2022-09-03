У росії оголосили "іноагентом" Дмитра Гордона та Андрія Макаревича

https://racurs.ua/ua/n174368-u-rosiyi-ogolosyly-inoagentamy-gordona-ta-makarevycha.html

Ракурс

Український медійник Дмитро Гордон та відомий російський співак Андрій Макаревич потрапили до списку так званих «іноагентів», який складає мін’юст рф.

До реєстру ЗМІ — «іноземних агентів» потрапили головний редактор «Нової газети». Європа" Кирило Мартинов, блогер Кирило Федоров, журналіст Сергій Лойко, колишній муніципальний депутат Юлія Галяміна та політолог Сергій Медведєв, а також ТОВ «Новини» (юрособа телекомпанії ТВК).

До реєстру фізичних осіб — «іноземних агентів» також включили соратника Олексія Навального Івана Жданова, політолога Федора Крашенінникова та бізнесмена та благодійника Бориса Зіміна. Усі вони, як стверджує відомство, отримують фінансування з України та займаються політичною діяльністю.

Відповідно до російських законів, «іноагенти» зобов’язані всі свої повідомлення маркувати текстом чи плашкою, яка попереджає, що «це повідомлення» поширене ЗМІ-«іноагентом». За невиконання цієї та ще багатьох умов російська влада може штрафувати видання, а на журналістів можуть відкрити адміністративні, а згодом і кримінальні провадження. Крім того, навіть неофіційне об'єднання людей без юридичного оформлення можуть визнати «небажаною організацією», що також накладає певні санкції.

Гордон на момент виходу новини внесення до реєстру в росії ще не прокоментував.

путіну Гордон сниться. Або він ним марить. Інакше пояснити безперервний зорепад «заходів» від «російської педерації» неможливо. Сьогодні вони занесли його до списку «іноагентів». Він став першим громадянином України у цьому списку, — написала у Facebook дружина Гордона Олеся Бацман.

Вона нагадала, що раніше у рф відкрили проти Гордона кримінальну справу, заочно заарештували й оголосили його у розшук, занесли до списку терористів і екстремістів, а також заборонили його книги.

З боку Мордора такої «уваги» до цього не удостоювався жоден громадянин України. …банутим немає спокою, — додала Бацман.

Макаревич дізнався, що його оголосили «іноагентом», від журналістів. У коментарі RTVI він заявив, що не збирається нічого робити з цього приводу.