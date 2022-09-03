Нацслужба здоров’я нагадала, кому і в яких дозах потрібно приймати йодид калію

Нацслужба здоров’я нагадала, кому і в яких дозах потрібно приймати йодид каліюhttps://racurs.ua/ua/n174374-nacslujba-zdorov-ya-nagadala-komu-i-v-yakyh-dozah-potribno-pryymaty-yodyd-kaliu.htmlРакурс
Приймати профілактичну дозу йодиду калію слід лише після офіційного оповіщення про загрозу викиду та необхідність проведення йодної профілактики.
Про це 3 серпня повідомила Національна служба здоров’я України (НСЗУ).
Йодна профілактика ефективніша при прийманні препарату за шість і менше годин до надходження радіоактивної хмари. Препарат також можна прийняти одночасно з надходженням «хмари» та через шість годин після.
НСЗУ нагадала, кому і в яких дозах потрібно приймати йодид калію:
- діти до 1 міс. — 16 мг;
- діти від 1 міс. до 3 років — 32 мг;
- діти від 3 до 12 років — 62,5 мг;
- підлітки від 13 до 18 років, дорослі до 40 років, вагітні та матері, які годують грудьми — 125 мг;
- людям за 40 років калій йодид не призначають.
Приймати йодовмісні препарати для профілактики довготривало не варто через ризик зниження функції щитоподібної залози.
В НСЗУ нагадали, що у разі радіаційної аварії слід перейти в укриття, щільно закрити вікна і двері, упакувати харчові продукти або помістити їх в закриті місткості, зробити запас чистої води.
У серпні мешканцям населених пунктів поряд із Запорізькою АЕС почали видавати додаткові таблетки калію йодиду.