Нацслужба здоров’я нагадала, кому і в яких дозах потрібно приймати йодид калію

Нацслужба здоровєя нагадала, кому і в яких дозах потрібно приймати йодид калію

https://racurs.ua/ua/n174374-nacslujba-zdorov-ya-nagadala-komu-i-v-yakyh-dozah-potribno-pryymaty-yodyd-kaliu.html

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Приймати профілактичну дозу йодиду калію слід лише після офіційного оповіщення про загрозу викиду та необхідність проведення йодної профілактики.

Про це 3 серпня повідомила Національна служба здоров’я України (НСЗУ).

Йодна профілактика ефективніша при прийманні препарату за шість і менше годин до надходження радіоактивної хмари. Препарат також можна прийняти одночасно з надходженням «хмари» та через шість годин після.

НСЗУ нагадала, кому і в яких дозах потрібно приймати йодид калію:

діти до 1 міс. — 16 мг;

діти від 1 міс. до 3 років — 32 мг;

діти від 3 до 12 років — 62,5 мг;

підлітки від 13 до 18 років, дорослі до 40 років, вагітні та матері, які годують грудьми — 125 мг;

людям за 40 років калій йодид не призначають.

Приймати йодовмісні препарати для профілактики довготривало не варто через ризик зниження функції щитоподібної залози.

В НСЗУ нагадали, що у разі радіаційної аварії слід перейти в укриття, щільно закрити вікна і двері, упакувати харчові продукти або помістити їх в закриті місткості, зробити запас чистої води.

У серпні мешканцям населених пунктів поряд із Запорізькою АЕС почали видавати додаткові таблетки калію йодиду.