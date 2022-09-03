Експерт розповів про позитивний ефект від митного безвізу для підприємців. Фото: ЦензорНЕТ

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Впровадження в Україні нового митного законодавства передбачає й реформу та введення ІТ-інструментів.

Ключові реформи в митній сфері описуються в Угоді про асоціацію з Євросоюзом. Після старту переговорів України як країни-кандидата з ЄС про вступ, буде оголошено список всіх необхідних реформ, які повинні бути здійснені в Україні. Про це міжнародний експерт з митниці Програми ЄС з підтримки управління державними фінансами в Україні (EU4PFM) Вітяніс Алішаускас заявив в ефірі національного телемарафону.

Стосовно митниці там не буде нічого такого, про що ми зараз не знаємо, адже основні моменти описані в 15 додатку Угоди про Асоціацію. Просто потрібно це впроваджувати крок за кроком, — зазначив він.

За словами Алішаускаса, зазвичай, коли країна має статус країни-кандидата, то включається механізм допомоги від Європейського Союзу, що передбачає й надання фінансової підтримки для цих реформ.

Разом з цим можна й очікувати позитивного ефекту для добропорядних підприємців, які оцінюватимуться під час процесу авторизації. У разі набуття підприємцем статусу авторизованого економічного оператора (АЕО), він отримує право на спрощення. Це дозволить бізнесмену зекономити час і гроші, оскільки йому не треба буде заїжджати на митницю.

Однак для недобропорядних підприємців, як розповів Алішаускас, ситуація не буде гарною.

Для цього у нас, і в Україні теж, є система керування ризиками, і за допомогою цієї системи недобросовісні підприємці перевіряються частіше і більш прискіпливо, — пояснив фахівець.

Нагадаємо, у липні стало відомо, що Україну запросили до Конвенції про процедуру спільного транзиту (NCTS), яку називають «митним безвізом». У Міністерстві фінансів заявляли, що завдяки цьому український бізнес отримає низку спрощень. Зокрема, передбачається, що авторизовані підприємства зможуть відправляти та отримувати товари на своєму підприємстві без заїзду на митні термінали.