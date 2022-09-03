Запорізьку АЕС знову знеструмили. Фото: uainfo.org

https://racurs.ua/ua/n174399-zaes-znovu-znestrumyly-odyn-iz-reaktoriv-zupynenyy-magate.html

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Запорізька атомна електростанція 3 вересня знову була відключена від електромережі.

Водночас АЕС продовжує подавати електроенергію по резервній лінії на Запорізьку теплоелектростанцію. Ця лінія також здатна забезпечити резервне живлення атомки у разі потреби. Про це повідомляється в заяві Міжнародного агентства з атомної енергії, яка опублікована на їхньому сайті.

Зазначається, що керівництво ЗАЕС повідомило місії МАГАТЕ про те, що один з двох діючих блоків у другій половині дня було відключено через обмеження в мережі.

В міжнародному агентстві додали, що один із реакторів станції продовжує працювати й виробляє електроенергію, як для охолодження, так і для інших важливих функцій безпеки на майданчику, а також для домашніх господарств, заводів та інших об'єктів.

Нагадаємо, вже кілька тижнів російські агресори обстрілюють територію Запорізької АЕС. Стався небувалий інцидент — ЗАЕС була вперше в історії повністю відключена від електромережі. Згодом станцію знову підключили до мережі.

Місія МАГАТЕ вже побувала на атомній станції й пообіцяла оприлюднити звіт наступного тижня. Тим часом на ЗАЕС залишаться працювати два співробітники Міжнародного агентства з атомної енергії.