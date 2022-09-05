Нових жертв російських окупантів виявили в багатостраждальній Бучі. Фото: поліція

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Нових жертв російських окупантів знайшли в місті Буча в Київській області.

Правоохоронці під час відпрацювання виявили в гаражному боксі кістки спалених людей. Місцеві жителі розповіли, що під час окупації військовослужбовці країни-агресора вбили в гаражі декількох громадян. Про це 5 вересня керівник поліції Київської області Андрій Нєбитов повідомив у Telegram.

З’ясувалося, що в цьому гаражі росіяни спалили щонайменше двох осіб. На місці злочину правоохоронці знайшли два ланцюжки, хрестик, шестикутну зірку, заколку та три ключі на металевому тримачі.

Поліцейські закликали містян повідомити за номером 102 будь-яку інформацію про загиблих.

Нагадаємо, у Бучі поховали 419 осіб, які померли під час окупації Бучанського району путінськими військами. Раніше в Офісі генерального прокурора повідомляли, що 74 родичі безвісти зниклих цивільних здали в Бучі генетичний матеріал французькій місії для ДНК-експертизи.