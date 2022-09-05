Українці досягають "реальних успіхів", Лондон готує новий пакет підтримки на 2,3 млрд фунтів - міністр оборони Британії

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Українці досягають «реальних успіхів», а російська армія веде «місячну» кампанію вже 194-й день.

Про це заявив 5 вересня глава Міноборони Британії Бен Уоллес під час виступу у парламенті.

За оцінками Великої Британії, 25 тис. військових з росії загинули під час повномасштабного вторгнення, враховуючи поранених та захоплених у полон — рф втратила понад 80 тис.

Воллес вважає, що це «матиме довготривалий вплив на російську армію та її майбутню боєздатність».

Також глава Міноборони заявив, що Британія працює над новим пакетом підтримки на 2,3 млрд фунтів стерлінгів.

Подаючи оновлену інформацію про підтримку України, Воллес сказав, що Велика Британія наразі допомогла навчити 4,7 тис. українських солдатів, а також розповів про співголовування на конференції в Копенгагені влітку, сказавши, що «наразі ми зібрали 420 млн євро підтримки», які, за його словами, буде надано через міжнародний фонд для України.