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Ракурс
Майно екс-депутата держдуми росії на 1 млрд грн заарештували в Україні

Майно екс-депутата держдуми росії на 1 млрд грн заарештували в Україні

6 вер 2022, 11:55
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Майно екс-депутата держдуми росії на 1 млрд грн заарештували в Україні — суд вже наклав арешт на корпоративні права та майно підприємств-виробників паперу і картону, власником яких є колишній депутат російської держдуми.





Про це 6 вересня повідомляє Офіс генерального прокурора.

Зокрема, заарештовано права і 25 об'єктів нерухомості підприємств, які є одними з найбільших виробників паперу та картону на території України. За даними слідства, службові особи цих підприємств ухилялись від сплати податків у 2019−2021 роках та легалізовували майно, отримане злочинним шляхом. Через це держава недоотримала 132 млн грн. Перелік підприємств і конкретних підозрюваних прокуратура не називає, як і ім’я колишнього депутата.

Нагадаємо, в Україні вже заарештували активів повʼязаних з росією на понад 33 млрд грн.

Джерело: Ракурс


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