Війна рф в Україні завадила Маску купити Twitter

https://racurs.ua/ua/n174510-viyna-rf-v-ukrayini-zavadyla-masku-kupyty-twitter.html

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Засновник компаній SpaceX та Tesla Ілон Маск у травні запропонував відкласти угоду щодо купівлі соціальної мережі Twitter, пояснивши це тим, що через вторгнення росії в Україну може розпочатися нова світова війна.

Про це стало відомо під час попередніх слухань у справі про відмову Маска від покупки Twitter.

6 вересня в суді штату Делавер оприлюднили листування Ілона Маска з банкіром з Morgan Stanley, який займався угодою. Як пише The Wall Street Journal, це зробив адвокат Вільям Севітт, який представляє інтереси компанії Twitter.

У текстовому повідомленні від 8 травня 2022 року Маск запропонував почекати з угодою «кілька днів», щоб послухати промову президента рф володимира путіна на Червоній площі на честь Дня перемоги. Текст повідомлення Маска цитує Business Insider:

Давай зачекаємо кілька днів. Завтрашня промова путіна справді важлива. Безглуздо купувати Twitter, якщо ми рухаємося до третьої світової війни.

У промові на 9 травня путін заявив, що росія розпочала «спецоперацію» в Україні після того, як «блок НАТО розпочав активне військове освоєння прилеглих до нас територій». росія буцімто дала «попереджувальну відсіч агресії».

Адвокат Маска Алекс Спіро у відповідь заявив, що будь-який бізнесмен був би стурбований впливом потенційної війни на фондовий ринок. Адвокат додав, що слова Маска вирвали із контексту.

У квітні 2022 року Ілон Маск запропонував купити компанію Twitter за 44 млрд дол. На початку липня бізнесмен оголосив, що відмовився від покупки через те, що компанія не надала даних для оцінки кількості ботів у соцмережі, важливих для розуміння рекламної аудиторії.

У Twitter визнали відмову надуманою і зажадали суд зобов’язати Маска завершити покупку. Маск подав зустрічний позов.