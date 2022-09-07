Країни Балтії домовилися обмежити в'їзд росіян до ЄС через свої кордони

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Країни Балтії — Литва, Латвія та Естонія — домовилися обмежити в’їзд росіян до Європейського Союзу через свої кордони по шенгенським візам.

Ці держави ЄС ухвалили рішення про «суттєве обмеження» на перетин сухопутних кордонів для росіян і білорусів, які мають шенгенські візи, повідомив 7 вересня міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевич.

Винятки будуть зроблені тільки для водіїв фур, дипломатів та громадян, які в’їжджають із сімейних та гуманітарних причин.

Baltijas valstis ir panākušas vienošanos būtiski ierobežot (ar dažiem izņēmumiem) robežšķērsošanu Krievijas Federācijas pilsoņiem, kuriem ir ES Šengenas vīzas. Lēmumus pieņems valstu valdības atbilstoši nacionālām procedūrām, tie stāsies spēkā vienlaikus — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) September 7, 2022 Рішення прийматимуться національними урядами відповідно до національних процедур і набудуть чинності одночасно, — сказав Рінкевич.

Водночас влада Фінляндії, яка раніше підтримала ініціативу Литви, Латвії та Естонії, заявила, що не обмежуватиме в’їзд російським туристам до відповідного рішення Єврокомісії.

Раніше наприкінці серпня глави МЗС країн Євросоюзу домовилися скасувати угоду про спрощену видачу віз громадянам рф у відповідь на російське вторгнення в Україну. При цьому вони не змогли погодити повну заборону на видачу віз росіянам, яку вимагали європейські країни, які межують із росією.

Скасування спрощеного режиму означає, що для росіян консульський збір при оформленні шенгенських віз зросте з 35 до 80 євро, а також збільшаться кількість документів, що надаються, терміни оформлення та видачі віз.

Угоду про спрощення візового режиму ЄС та рф ухвалили у 2007 році. Однак дію цієї угоди призупинили для російських чиновників, дипломатів та бізнесменів після того, як країна-агресор вдерлася в Україну. Наприклад, Чехія та Польща самостійно припинили видачу віз росіянам, а країни Балтії та Фінляндія активно виступають за повне припинення видачі віз росіянам в Євросоюз. Однак проти скасування віз громадянам рф виступили Німеччина, залежні від туризму країни Південної Європи й глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель.

Нагадаємо, у Державному департаменті США заявили, що Сполучені Штати не підтримують заборону на візи для громадян росії, бо не хочуть закривати шляхи до притулку та безпеки для російських дисидентів.