Він вас послухає і зупиниться - з’явилося відео розмови Зеленського та Макрона 24 лютого

https://racurs.ua/ua/n174543-vin-vas-posluhaie-i-zupynytsya-z-yavylosya-video-rozmovy-zelenskogo-ta-makrona-24-lutogo.html

Ракурс

Французькі медіа оприлюднили відео розмови Володимира Зеленського та Емануеля Макрона 24 лютого.

Під час спілкування Зеленський просив Макрона та західних лідерів телефонувати Путіну, щоб той зупинив війну. Відео поширила паризька кореспондентка Національного громадського радіо Елеонора Бердслі.

У ролику видно стривоженого президента Франції, якому його український колега повідомляє, що почалась повномасштабна війна рф в Україні.

Відео поширила паризька кореспондентка Національного громадського радіо Елеонора Бердслі. На відео видно стривоженого президента Франції, якому його український колега повідомляє, що почалась повномасштабна війна.

Macron speaks to Zelensky the morning of the invasion. This is the beginning of Zelensky’s transformation from mild-mannered president to war chief. pic.twitter.com/QmShhALAL5 — Eleanor Beardsley (@ElBeardsley) September 7, 2022

Стенограма розмови така:

Макрон: Тобто це означає, що вони направили свої спеціальні війська всюди і на Київ?

Зеленський: Повсюди. На Київ, Одесу. І з Білорусі. Тож ми боремося всюди на нашій території. Скрізь, справді. Ми не могли уявити, що буде відбуватись не так, як це було у 2014-му. Їх набагато, набагато більше.

Макрон: Зрозуміло. Це тотальна війна.

Зеленський: Так. Тотальна війна. Тож, я думаю, Еммануелю, дуже важливо, щоб ви поговорили з путіним і дуже важливо створити антивоєнну коаліцію. Ми впевнені, що європейські лідери та Байден можуть приєднатися, і вони подзвонять йому (путіну — «Ракурс») і скажуть: «Стоп». Він зупиниться. Він вас послухає. Я хочу сказати, просто зупиніть війну і поговоріть із ним.

Макрон: Він спитає вас, на що ви готові піти. Ви готові сісти за круглий стіл та розпочати переговори?

Зеленський: Звісно. Ми повинні. Звичайно, ми повинні.

Макрон: Добре. Володимире, як тільки у мене буде зворотний зв’язок із цього боку, я зроблю це. І я проінформую вас про те, що ми можемо зробити. Звичайно, занадто багато на російській стороні, але ми подивимося з нашими людьми, що може мати сенс, щоб допомогти з цією проблемою.

Зеленський: Добре. Дякую.

Макрон: Зараз бережіть себе.

Зеленський: Дякую. Бувай.