Він вас послухає і зупиниться - з’явилося відео розмови Зеленського та Макрона 24 лютого

Французькі медіа оприлюднили відео розмови Володимира Зеленського та Емануеля Макрона 24 лютого.

Під час спілкування Зеленський просив Макрона та західних лідерів телефонувати Путіну, щоб той зупинив війну. Відео поширила паризька кореспондентка Національного громадського радіо Елеонора Бердслі.

У ролику видно стривоженого президента Франції, якому його український колега повідомляє, що почалась повномасштабна війна рф в Україні.

Macron speaks to Zelensky the morning of the invasion. This is the beginning of Zelensky’s transformation from mild-mannered president to war chief. pic.twitter.com/QmShhALAL5