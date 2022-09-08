Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Єлизавета II під наглядом лікарів, королівська родина з’їжджається в замок Балморал

Єлизавета II під наглядом лікарів, королівська родина прямує в замок Балморал

8 вер 2022, 16:55
999

Королева Великої Британії Єлизавета II перебуває під медичним наглядом у шотландському замку Балморал через занепокоєння лікарів станом її здоров’я. Про це сьогодні офіційно заявили у Букінгемському палаці.





Після подальшої оцінки сьогодні вранці лікарі королеви стурбовані здоров’ям її Величності та рекомендували їй залишатися під медичним наглядом. Королеві залишається в Балморалі, — йдеться у заяві.

Усі діти Єлизавета II їдуть до Балмора, щоб бути поруч з королевою. 96-річна Єлизавета II перебуває на престолі 70 років. Її наступником є 73-річний принц Чарльз.

Королева напередодні відклала засідання Таємної ради після того, як лікарі порадили їй відпочити. У вівторок вона зустрілася з прем'єр-міністром Борисом Джонсоном, який залишав свою посаду, перш ніж призначити нового прем'єра Ліз Трасс у Балморалі. Вперше за своє правління вона призначала главу уряду не в Букінгемському палаці.

Ліз Трасс заявила, що «вся країна глибоко стурбована новинами з Букінгемського палацу».

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



.



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів