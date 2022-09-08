Єлизавета II під наглядом лікарів, королівська родина з’їжджається в замок Балморал

https://racurs.ua/ua/n174567-ielyzaveta-ii-pid-naglyadom-likariv-korolivska-rodyna-pryamuie-v-zamok-balmoral.html

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Королева Великої Британії Єлизавета II перебуває під медичним наглядом у шотландському замку Балморал через занепокоєння лікарів станом її здоров’я. Про це сьогодні офіційно заявили у Букінгемському палаці.

Після подальшої оцінки сьогодні вранці лікарі королеви стурбовані здоров’ям її Величності та рекомендували їй залишатися під медичним наглядом. Королеві залишається в Балморалі, — йдеться у заяві.

Усі діти Єлизавета II їдуть до Балмора, щоб бути поруч з королевою. 96-річна Єлизавета II перебуває на престолі 70 років. Її наступником є 73-річний принц Чарльз.

Королева напередодні відклала засідання Таємної ради після того, як лікарі порадили їй відпочити. У вівторок вона зустрілася з прем'єр-міністром Борисом Джонсоном, який залишав свою посаду, перш ніж призначити нового прем'єра Ліз Трасс у Балморалі. Вперше за своє правління вона призначала главу уряду не в Букінгемському палаці.

Ліз Трасс заявила, що «вся країна глибоко стурбована новинами з Букінгемського палацу».