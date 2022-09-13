ЗСУ знову вдарили по Антонівському мосту, Кремль посилив угруповання кораблів біля Криму

https://racurs.ua/ua/n174701-zsu-znovu-vdaryly-po-antonivskomu-mostu-kreml-posylyv-ugrupovannya-korabliv-bilya-krymu.html

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Збройні сили України у ніч на 13 вересня знову вдарили по Антонівському мосту поблизу Херсона, закріпивши його непридатність для використання.

Також на цьому напрямку Сили оборони ліквідували ще 59 окупантів, танк, п’ять гаубиць 152-го калібру (зокрема самохідних «Мста-Б» і «Мста-С»), командно-штабну машину і машину управління, повідомили в оперативному командуванні «Південь».

У Forbes підрахували: росіяни під час контрнаступу ЗСУ втратили техніки на 673 млн дол.