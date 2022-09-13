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ЗСУ знову вдарили по Антонівському мосту, Кремль посилив угруповання кораблів біля Криму
ЗСУ знову вдарили по Антонівському мосту, Кремль посилив угруповання кораблів біля Кримуhttps://racurs.ua/ua/n174701-zsu-znovu-vdaryly-po-antonivskomu-mostu-kreml-posylyv-ugrupovannya-korabliv-bilya-krymu.htmlРакурс
Збройні сили України у ніч на 13 вересня знову вдарили по Антонівському мосту поблизу Херсона, закріпивши його непридатність для використання.
Також на цьому напрямку Сили оборони ліквідували ще 59 окупантів, танк, п’ять гаубиць 152-го калібру (зокрема самохідних «Мста-Б» і «Мста-С»), командно-штабну машину і машину управління, повідомили в оперативному командуванні «Південь».
У Forbes підрахували: росіяни під час контрнаступу ЗСУ втратили техніки на 673 млн дол.
Тим часом у Чорному морі, поблизу узбережжя Криму маневрують 12 бойових російських кораблів, серед яких чотири носії понад 30 крилатих «Калібрів».
Нагадаємо, військове командування російської федерації призупиняє виряджання нових, вже сформованих, підрозділів на територію України.
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