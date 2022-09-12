Російським вчителям, затриманим на звільнених територіях України, загрожує 12 років тюрми

https://racurs.ua/ua/n174700-rosiyskym-vchytelyam-zatrymanym-na-zvilnenyh-terytoriyah-ukrayiny-zagrojuie-12-rokiv-turmy.html

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Російських вчителів, які приїхали викладати у школах України та затриманих під час наступу українських військових, судитимуть за кримінальною статтею про порушення законів та звичаїв війни.

Про це заявила віце-прем'єр України Ірина Верещук.

Після початку контрнаступу на звільнених ЗСУ територіях України було затримано вчителів із росії, які викладали у місцевих школах за програмою рф.

10 вересня український депутат Олексій Гончаренко заявив, що у Куп’янську Харківської області затримали педагогів, які приїхали з росії навчати українських дітей. Інших подробиць він не повідомляв.

Джерело «24 каналу» у розвідці стверджувало, що вчителів у місті просто забули.

Вони скоїли злочин проти нашої держави. Ми багато разів попереджали російських громадян, які погодилися приїхати на територію України та здійснювати тут заборонену законом діяльність. Міру покарання їм визначить суд. Як полонених їх ніхто не розглядатиме, бо вони не комбатанти, Женевські конвенції не передбачають обмінів невійськовополонених, — сказала Верещук «24 каналу».

Віце-прем'єр уточнила, що російських вчителів не розглядатимуть як полонених для обміну, оскільки вони не вважаються безпосередніми учасниками бойових дій.

Українських вчителів, які погодилися викладати за російською програмою, притягатимуть до відповідальності за колабораційну діяльність, повідомила Верещук. Вона закликала педагогів на окупованих територіях евакуюватись і не співпрацювати з російськими військовими.

«Ракурс» повідомляв, що російським вчителям, які погодилися викладати на окупованих Кремлем українських територіях, обіцяють подвійний розмір зарплатні та значні добові виплати.