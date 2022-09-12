У Франції росіянин побив українок

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Поліція Франції розслідує побиття двох українок, ймовірно, росіянином через те, що вони ввімкнули і слухали українську музику. Посольство України взяло справу на особливий контроль.

Інцидент стався у неділю ввечері у муніципалітеті Рокбрюн-Кап-Мартен. Постраждалі — Аліна та її мати Олена з міста Ізюм Харківської області, які виїхали до Франції 19 квітня.

На той час Ізюм було окуповано російськими військами. Лікарі діагностували в Олени зламаний ніс, а в Аліни — болі в ногах і голові.

Місцеве видання Monaco-Matin зазначає, що злочин стався на набережній, жінки слухали українську музику з телефона. У цей момент вони зустріли чотирьох чоловіків.

Один із чоловіків побіг на нас. Він ударив мене в обличчя. Я впала на землю, і він ударив мене. Він ударив мою матір три рази, — пригадує дівчина.

За словами Аліни, нападник був росіянином: «Коли він заговорив, ми зрозуміли».